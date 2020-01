Dall'Abruzzo a Roma per partecipare a "C'è posta per te", pullman distrutto dalle fiamme

Brutta avventura per il pubblico abruzzese di "C'è posta per te", la popolare trasmissione di Maria De Filippi in onda su Canale 5. Un pullman partito dall'Abruzzo domenica 12 gennaio per assistere alla registrazione della nuova puntata del programma televisivo è andato in fiamme poco prima di giungere a destinazione, nell'area di servizio Colle Tasso, fra Tivoli e Giardini di Corcolle. Lo scrive ChietiToday.

I passeggeri erano fermi all'autogrill quando il mezzo ha preso fuoco, probabilmente per via di un malfunzionamento. Momenti concitati nel piazzale dell’autogrill dove sono arrivati i vigili del fuoco a spegnere l’incendio, mentre l’autista azionava l’estintore. Tanto spavento per i passeggeri del pullman di una nota agenzia viaggi di Avezzano, ma nessuno è rimasto ferito.

Il mezzo è andato distrutto ed è stato portato via con un carro attrezzi scortato dalla polizia nei pressi del casello Roma-L'Aquila .

Successivamente le circa cinquanta persone che erano partite per Roma sono state fatte salire su un autobus sostitutivo che le ha portate comunque ad assistera alla trasmissione C’è posta per te.