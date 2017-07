Veicolo in fiamme allo svincolo Fiorentini, chiusi gli accessi. Traffico bloccato sull'A24

Veicolo in fiamme sul tronchetto urbano dell'A24 dove il traffico è bloccato per permettere l'intervento dei soccorritori. La vettura ha preso fuoco intorno alle 10:30 all'altezza dello svincolo per via Fiorentini, chiuso in entrambi i sensi di marcia, direzione Grande Raccordo Anulare. Inevitabili i disagi alla normale circolazione con code tra l'uscita Fiorentini e Ponte di Nona. Chiuse le uscite di via Fiorentini Strada dei Parchi consiglia di utilizzare lo svincolo Togliatti in direzione fuori città.

Incidente in A24

All'incendio si deve aggiungere anche un incidente strdale, sempre in direzione dell'A90, avvenuto tra l'area di servizio Tiburtina e Ponte di Nona, avvenuto poco prima del veicolo in fiamme.