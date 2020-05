Incendio in A1: auto distrutta dalle fiamme al casello autostradale

Auto in fiamme in autostrada A1. La chiamata ai vigili del fuoco del comando di Roma intorno alle 13:40 di giovedì per un incendio di una vettura ferma al casello autostradale di Valmontone.

Intervenuti all'uscita dell'Autostrada del Sole, i pompieri hanno spento l'incendio sviluppatosi a bordo di una Fiat Panda, andata completamente distrutta dalle fiamme.

Danneggiati due gabbiotti autostradali. Nessuno è rimasto ferito né intossicato.