Incendio a Villaggio Falcone, fiamme distruggono centro abbandonato: polizia sul posto

Fortunatamente non c'è stato nessun ferito ma l'incendio scoppiato nel pomeriggio del 1 gennaio, ha distrutto un centro polivalente abbandonato e da tempo simbolo del degrado nella zona di Villaggio Falcone. Siamo nella periferia est di Roma.

Le fiamme sono scoppiate, per cause ancora da appurare, intorno alle 16:20. Qui, dove hanno trovato un gruppo di senza fissa dimore, il rogo ha divampato in una sala forte a causa di un corto circuito. Le fiamme hanno attirato l'attenzione dei residenti che hanno così chiamato le forze dell'ordine.

Sul posto i vigili del fuoco, che hanno spento l'incendio, e la polizia. Al momento delle operazioni, erano assenti i clochard che prima erano lì in via Don Primo Mazzolari.