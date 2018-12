VIDEO | Incendio a Roma 70: appartamento in fiamme, evacuati i residenti. Quattro intossicati

Due incendi in due parti della città. Uno a Roma 70 e l'altro al Flaminio. Giovedì sera di fuoco nella Capitale dove due palazzine sono state evacuate dai soccorritori. La prima allerta alle 19:45 in via Giuseppe Sacconi (qui il link alla notizia), alle 20:10 una seconda chiamata al 112, questa volta da via Learco Guerra.

In questo secondo caso a prendere fuoco è stato un appartamento al terzo piano abitato da una anziana signora di 83 anni. Ad allarmare residenti e soccorritori le grida della donna: "Aiuto, aiuto, aiutetami": Arrivati sul posto vigili del fuoco ed carabinieri della Stazione Roma Eur hanno iniziato le operazioni di soccorso e spegnimento dell'incendio.

Quattordici le famiglie tratte in salvo da pompieri e militari dell'Arma. Quattro le persone lievemente intossicate costrette alle cure degli ospedali Santì'Eugenio e San Giovanni Evangelista.

Spento l'incendio, l'abitazione del terzo piano è andata distrutta mentre le famiglie residenti nello stabile sono state costrette a passare la notte a casa di amici e parenti in attesa delle ulteriori verifiche sull'agibilità delle loro case.