Incendio a Casal Selce: a fuoco cinque betoniere

Cinque betoniere completamente distrutte. E' il bilancio di un incendio sviluppatorsi all'una di questa notte in via di Casal Selce, 147. Qui, in un'area privata, sono giunte le squadre del Comando dei vigili del fuoco di Roma.

Le betoniere, parcheggiate all'interno di un'area privata, sono andate quasi completamente distrutte. Sul posto due squadre di vigili del fuoco, due autobotti, il carro autoprotettori. L'intervento immediato ha permesso ai vigili del fuoco di circoscrivere le fiamme e spegnere subito il rogo evitando così il coinvolgimento degli altri mezzi presenti nel cantiere.

Non ci sono persone ferite o intossicati. Si indaga per capire le cause dell'incendio e in particolare per stabilire l'eventuale origine dolosa.