Prende un aereo, si presenta dalla ex e da' fuoco alla porta di casa: fermato all'aeroporto

Dalla Sardegna a Roma per dar fuoco alla porta di casa della ex fidanzata. E’ stato bloccato all’aeroporto di Fiumicino dalla Polizia di Stato mentre stava per imbarcarsi su un volo diretto per l'isola. 62 anni, di Cagliari, l’uomo, poche ore prime, aveva incendiato la porta dell’appartamento della sua ex compagna al Prenestino. Non rassegnandosi infatti alla fine della relazione sentimentale, l'uomo era giunto dal capoluogo sardo la mattina, presentandosi presso l’abitazione della donna nella periferia sud est della Capitale.

Incendio alla porta di casa al Prenestino

Le resistenze di quest’ultima a farlo entrare in casa, invitandolo ad andar via, hanno scatenato l’ira dell’uomo il quale, dopo averla pesantemente minacciata, si è allontanato per tornare dopo qualche minuto e svuotare una intera tanica di benzina sulla porta, appiccando l’incendio.

Vittima aiutata dai vicini di casa

Con l’aiuto dei vicini la donna è riuscita ad uscire mettendosi al sicuro, mentre l’uomo è fuggito. Sono stati gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura ad intervenire, a seguito della segnalazione diramata via radio dalla Sala Operativa.

Maltrattamenti alle donne

I poliziotti hanno ricostruito con la vittima quanto accaduto; la donna ha raccontato di aver avuto una relazione sentimentale con l’uomo, e di aver vissuto per qualche mese con lui a Cagliari. L’interruzione del rapporto era avvenuta per il comportamento violento del 62enne il quale, peraltro, aveva già in passato subito denunce per maltrattamenti da un’altra sua ex compagna.

Fermato all'aeroporto di Fiumicino ed arrestato

Immediate le indagini per riuscire a rintracciarlo. Conoscendo la sua provenienza, ed intuendo potesse far ritorno in Sardegna, gli agenti dell’UPGSP hanno avvisato gli uffici di polizia negli aeroporti della Capitale, diramando la sua fotografia; infatti, poco dopo, l’uomo è stato individuato dagli agenti della Polaria di Fiumicino, proprio mentre stava per salire su aereo diretto a Cagliari. Una volta identificato, e terminati gli accertamenti del caso, il 62enne è stato accompagnato in carcere; dovrà rispondere per i reati di incendio doloso e minacce.