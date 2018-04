Incendia l'auto della madre con una tanica di benzina, voleva i soldi per la droga

Ha cosparso l'auto della madre di benzina e poi l'ha incendiata. E' accaduto nella zona dei Casali di Mentana, Comune della provincia nord est della Capitale. Per questo i carabinieri della locale stazione hanno arrestato un 33enne mentanese già noto alle forze dell’ordine, per tentata estorsione e danneggiamento seguito da incendio e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Incendia l'auto della madre a Mentana

I militari, intervenuti in via delle Molette presso l’abitazione della madre, hanno accertato che l’uomo aveva minacciato la donna al fine di estorcerle del denaro, da utilizzare per l’acquisto di stupefacente. Al rifiuto della madre, aveva dato fuoco all’autovettura dei genitori, impiegando una tanica di benzina. Le fiamme, spente dai Vigili del Fuoco di Roma, danneggiavano la parte anteriore dell’utilitaria.

Minacce ai carabinieri

Per impedire la sua identificazione, l’uomo, in evidente stato di alterazione psicofisica, minacciava gli operanti con un coltello da cucina, per poi desistere, gettando l’arma bianca a terra, che veniva sequestrata. Successivamente, il giovane è stato condotto in caserma e tratto in arrestato per poi essere tradotto presso il carcere di Roma Rebibbia, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Tivoli.