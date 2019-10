Incendio alla Giustiniana: lavatrice in fiamme sul balcone, intossicata una donna

Paura alla Giustiniana dove nel corso di un incendio una donna è rimasta lievemente intossicata. L'allerta ai soccorritori poco dopo le 16:00 di lunedì 28 ottobre in seguito a delle fiamme divampate sul balcone di un'abitazione privata dove aveva preso fuoco una lavatrice.

Intervenuti in via Rocco Santoliqudo, i vigili del fuoco e gli agenti del Commissariato Flaminio di polizia hanno quindi spento l'incendio soccorrendo la proprietaria dell'appartamento, medicata sul posto dal personale del 118 intervenuto a Roma nord.

Fra le ipotesi quella di un corto circuito dell'elettrodomestico che, prendendo fuoco, ha annerito il terrazzo sovrastante il balcone dove è divampato l'incendio.

Meno di 12 ore dopo, intorno alle 2:00 della notte fra il 28 ed il 29 ottobre, sempre polizia e pompieri erano intervenuti per un altro incendio che aveva riguardato un box esterno ad una palazzina al Trullo.

In particolare vigili del fuoco ed agenti delle volanti hanno provveduto a spegnere le fiamme divampate in un garage di via degli Accolti. Domato l'incendio nessuno è rimasto ferito né intossicato. Da accertare le cause, accertamenti in corso da parte degli agenti del commissariato Primavalle di polizia.