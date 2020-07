Doppio incendio a Tor Sapienza, il fumo invade il quartiere per ore

Due incendi in poche ore che hanno bruciato ettari di aree verdi. Se per i soccorsi si tratta di roghi di "sterpaglie", per chi vive a Tor Sapienza quello del 13 luglio è stato un pomeriggio di fuoco, con i fumi degli incendio che hanno invaso il quartiere dalle 16.

Due i punti in cui le fiamme hanno preso vita. Il primo in viale Palmiro Togliatti, all'altezza dell'Esselunga, poi nella zona di via Gino Severini.

Sul posto i volontari della protezione civile, quattro squadre dei vigili del fuoco e la polizia locale del Gruppo Casilino. Saranno le indagini a determinare le cause dei due roghi.