Incendio a Tivoli: in fiamme gli arredi esterni di un bar

Notte di fuoco in piazza Garibaldi a Tivoli dove gli arredi esterni di un bar sono andati distrutti in seguito ad un incendio. A prendere fuoco nella centralissima piazza del Comune della provincia nord est della Capitale ombrelloni, sedie, tavoli, dei vasi in plastica ed un piccolo dehors. E' accaduto la notte fra il 6 ed il 7 ottobre.

Incendio a piazza Garibaldi

Allertati i soccorritori l'incendio è stato domato dai vigili del fuoco. Poi gli accertamenti degli agenti di polizia del commissariato di Tivoli con l'arrivo sul posto degli investigatori della scientifica. Chiuso il bar al momento dello scoppio del rogo gli inquirenti al momento non escludono nessuna ipotesi investigativa, compresa quella dell'incendio doloso.