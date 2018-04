Scuole in fiamme a Civitavecchia: svolta nelle indagini, fermato un minorenne

Degli incendi che oltre ad arrecare ingenti danni alle strutture scolastiche della città avevano destato allarme sociale fra gli abitanti di Civitavecchia. Importante svolta nelle indagini da parte dei carabinieri della Compagnia del Comune portuale portuale sugli incendi che nel mese di gennaio hanno danneggiato seriamente alcuni plessi scolastici della città. I militari dell'Arma sono giunti all’identificazione di un 15enne, del posto, ritenuto il principale responsabile, in particolare, dell’incendio che il 9 Gennaio 2018 aveva causato all’istituto di via Achille Montanucci danni per 675.000 Euro.

Incendi scuole Civitavecchia

Le indagini scaturite da quel grave gesto, che aveva turbato la collettività ed arrecato notevoli disagi alle famiglie, con il trasferimento delle classi che occupavano la scuola media, hanno consentito ai Carabinieri di raccogliere gli elementi necessari, a carico dell’indagato, per l’emissione da parte del Gip del Tribunale per i Minorenni di Roma di un’ordinanza che dispone la misura cautelare del collocamento in comunità per il minore che, infatti, venerdì mattina, è stato prelevato presso la sua abitazione dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Civitavecchia e accompagnato nella struttura dove rimarrà, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.