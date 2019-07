Roma brucia: sterpaglie in fiamme nello spartitraffico di via Flaminia

Roma brucia ancora. Dopo gli incendi divampati nel corso del weekend anche questo primo lunedì di luglio sono andate in fiamme delle sterpaglie. In particolare il rogo è divampato intorno alle 11:00 dell'1 luglio sulla via Flaminia, a Roma nord.

Il fuoco ha interessato dell'erba secca ed incolta che si trovava nello spartitraffico della SS3 fra Saxa Rubra ed il Centro Rai. Sul posto sono quindi intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Roma che hanno poi domato le fiamme. In via Flaminia si sono però registrati dei rallenamenti al traffico, con la viabilità regolata dagli agenti del XV Gruppo Cassia della Polizia Locale di Roma Capitale.

Poco prima un altro incendio è divampato nella zona di Dragoncello, precisamtente in via Vincenzo Pedra. Sul posto, autorizzato dalla Protezione Civile della Regione Lazio, l'Associazione Centro Zeta, intervenuta con un mezzo e tre volontari.

Un inizio settimana che segue un weekend di fuoco con pompieri e volontari della protezione civile impegnati su più fronti. In particolare domenica 30 giugno le fiamme sono divampate lungo il viadotto Gronchi, zona Colle Salario-Serpentara. Vento forte e vegetazione incolta hanno creato le condizioni ideali per far sviluppare delle fiamme altissime che velocemente hanno “divorato” il campo.

Sul posto pompieri e volontari della protezione civile che hanno evitato il propagarsi delle fiamme nel vicino parco delle Sabine, già alle prese con un incendio nella giornata di venerdì. Proprio venerdì, così come giovedì 27 giugno un altro focolaio è divampato in via Rina De Liguoro, zona Vigne Nuove, con le fiamme che si sono poi spostate nella vicina via della Bufalotta.

Sempre domenica sera un incendio è divampato sulla via Cassia, altezza via della Giustiniana, con successivo intervento dei soccorritori. Poco dopo ancora fiamme, questa volta in via Emilio Longoni, a Tor Sapienza.

Ultimo weekend di giugno che si era aperto con diversi incendi sviluppatisi sabato 29 giugno. Via Teano al Prenestino, a Capannelle, Ostia, Borghesiana e Portonaccio i quartieri interessati dagli incendi di sterpaglie.

Nella giornata di venerdì, invece, quattro gli incendi divampati nel primo pomeriggio all'Anagnina, a Centocelle, a Salone ed a Settebagni. Alte le colonne di fumo che hanno oscurato il cielo della periferia romana, a prendere fuoco anche in quel caso sterpaglie e rifiuti che si trovavano nei campi incolti interessati dai roghi.