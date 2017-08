Incendi a Roma: da Tor Cervara a Prima Porta continua l'emergenza

Ancora una giornata di incendi a Roma. Anche oggi 9 agosto si sono verificati dei roghi. Il più grande quello in zona Tor Cervara che ha interessato un campo di sterpaglie per poi coinvolgere l'area di un autodemolitore dismesso tra via del Flauto e via Salviati, nei pressi del campo nomadi. Disagi e fuoco anche tra via della Martora e via della Tenuta della Cervelletta.

Secondo i primi riscontri le fiamme sarebbero partite da un campo di sterpaglie poi, a causa del forte vento, il rogo ha coinvolto anche un'area dove sorge un autodemolire dismesso. Lì a bruciare sono stati pezzi di auto vecchie, pneumatici e vetri che hanno causato le esplosioni udite dei residenti. Una nube nera è stata visibile per ora da San Giovanni, dalla tangenziale est, dal Tiburtino.

Gli altri incendi a Roma

Una ennesima mattinata di fuoco per la Capitale con un altro importante incendio in zona Monteverde che ha richiesto la chiusura di viale Aurelio Saffi al fine di consentire l'intervento dei vigili del fuoco. Disagi per un incendio anche sulla Cristoforo Colombo in direzione Ostiense. La strada laterale è stata chiusa al traffico all'altezza di Villa Plinio a pochi metri dalla pineta di Castel Fusano di Ostia.

Incendio di sterpaglie in via Castelluccia di San Paolo a Castel di Leva dove un centro sportivo è stato evacuato in via precauzionale. Roghi di sterpaglie anche in via del Frassineto a Prima Porta. Nel corso dell'intervento, ora concluso, sono state messe in sicurezza delle bombole del gas.

Dopo gli incendi del 7 e dell'8 agosto, che hanno portato morte e distruzione (con madre e figlia trovate prive di vita nella loro abitazione avvolta dalle fiamme lo scorso lunedì), terzo giorno di paura nel Comune della provincia nord est della Capitale dove anche oggi un vasto focolaio è divampato alla base dei monti comunali che svettano sopra la Superba. Il nuovo incendio si è sviluppato nell’area compresa tra via Monte Vescovo e la Crocetta ricreando apprensione negli abitanti della Città dell'Arte. E in provincia un violento incendio ha coinvolto anche Bracciano.