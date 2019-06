Roma brucia, cinque incendi in poche ore: nube di fumo tra le abitazioni. "Non si respira"

Fumo denso e fiamme. Roma brucia. Seconda giornata consecutiva di incendi. Oggi la serie di roghi è iniziata introrno alle 14 a Capannelle, a ridosso ed internamente al Grande Raccordo Anulare, fra la via Tuscolana a nord-est e la via Appia Nuova a sud-ovest.

Le fiamme sono scoppiate in via del Calice, fronte parco e opposto a via delle Capannelle. Sul posto i Vigili del Fuoco, con due squadre, e la Protezione Civile.

Alla stessa ora le chiamate al Numero Unico per le Emergenze hanno segnalato anche un altro incendio, in via Teano, a 8 chilometri di distanza da Capannelle. Nell'area tra il Prenestino e Torpignattare le fiamme erano già scoppiate lo scorso 27 giugno.

I residenti dei due quartieri, in coro, sui social si sono sfogati in coro: "Non si respira. Tagliate l'erba". Intorno alle 15 un incendio ha interessato invece la zona tra Castel Fusano e Longarina. Il fumo e le fiamme hanno coperto gran parte dell'area limitrofa a via Agostino Chigi, nel quartiere di Ostia, nel perimetro tra Ostia Antica e Infernetto.

⛔#Roma #incendio - CHIUSURA TEMPORANEA di Via Agostino Chigi (X Municipio) tra Via di Castel Fusano e Via Federico Bazzini, Vigili del Fuoco sul posto. #luceverde — Luceverde Roma (@LuceverdeRoma) 29 giugno 2019

Poi, ancora, altri due roghi. Uno nella zona di Portonaccio, l'altro in zona Borghesiana. Cinque incende in meno di due ore. Nella giornata di venerdì, invece, quattro gli incendi divampati nel primo pomeriggio all'Anagnina, a Centocelle, a Salone ed a Settebagni. Alte le colonne di fumo che hanno oscurato il cielo della periferia romana, a prendere fuoco sterpaglie e rifiuti che si trovavano nei campi incolti interessati dai roghi.