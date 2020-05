Cinque incendi a Roma in poche ore: mercoledì di superlavoro per i vigili del fuoco

La prima chiamata ai soccorritori per un incendio è arrivata alle 6:30 del mattino dall'ex succursale dell'Istituto Hertz della via Anagnina. Così è cominciato questo lungo mercoledì di fuoco con il proliferarsi di roghi in diversi quadranti della città.

Particolarmente impegnative le operazioni di spegnimento nell'area del Tuscolano con pompieri, polizia e vigili urbani all'opera per domare il violento incendio divampato fra il civico 1113 della via Tuscolana e via Otello Stefanini. A prendere fuoco un accampamento di fortuna allestito vicino ad un parcheggio deposito Cotral, non interessato dalle fiamme.

Poco dopo la seconda chiamata di questo mercoledì da via della Magliana 361 dove i soccorritori sono stati impegnati nel domare le fiamme che hanno distrutto auto e moto d'epoca che si trovavano in un deposito adiacente all'autoparco della Polizia di Stato.

Cambia il quadrante della città ma non cambia la richiesta di intervento sempre per un incendio divampato nella tarda mattinata al Collatino. A prendere fuoco alcune baracche e rifiuti che si trovavano in via di Grotta di Gregna.

Nello stesso momento un altro vasto focolaio, questa volta di sterpaglie e campi incolti in via delle Vigne, altezza incrocio via Adeodato Ressi, (zona Colle del Sole) con le fiamme che hanno lambito pericolsamente la vicina Polisportiva Tevere.

Nel pomeriggio stesso copione, in via di Salone, nell'omonima zona del VI Municipio delle Torri e nella vicina via Osini, a Rocca Cencia. A chiudere gli interventi una successiva chiamata, arrivata nel pomeriggio dall'area di Villa De Sanctis - Centocelle. A prendere fuoco un ampio campo incolto che si trova in via Romolo Lombardi, a due passi dall'ex Nuovo Pianeta, un teatro tenda occupato.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

In tutte gli incendi sono intervenuti vigili del fuoco, Polizia dI Stato e Polizia Locale di Roma Capitale.