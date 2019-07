Tre incendi a Roma in 30 minuti: roghi a Casal Monastero, Laurentino e Castel di Guido

Tre incendi in 30 minuti a Roma e un quarto sulla A12, nel territorio del comune di Fiumicino. Un pomeriggio di fuoco nella Capitale e nella sua provincia, iniziato intorno alle 16 di mercoledì 17 luglio 2019. Impegnati, sui vari fronti, i Vigili del Fuoco, gli agenti della Polizia Locale e le squadre della Protezione Civile.

In via di Castel di Guido sono intervenute tre pattuglie del Gruppo Aurelio dove si è reso necessario chiudere la strada per lo spegnimento vasto incendio sterpaglie. Altre tre pattuglie del Gruppo Tiburtino sono intervenute in via Sant'Alessandro, sempre per incendio sterpaglie, e anche qui è stata interdetta al transito la strada interessata per consentire spegnimento, anche con utilizzo di elicottero.

Altro intervento, questa volta degli agenti del Gruppo Eur nella zona in via di Acqua Acetosa Ostiense in prossimità di via Italo Calvino, dove si era verificato incendio nel primo pomeriggio. Tutti roghi scoppiati tra le 16 e le 16:30.

Fiamme che, alle 16,20 circa, sono scoppiate anche all'altezza del km 15 della A12 Roma Civitavecchia. Sul posto i Vigili del Fuoco di Cerveteri che hanno estinto le fiamme e impedito alle stesse di propagarsi propagarsi ulteriormente. Le fiamme hanno bruciato circa un ettaro di superficie.

Nessun danno importante a strutture e nessun ferito ma disagi per la viabilità: l'autostrada è rimasta chiusa al traffico per circa mezz'ora. Sul posto anche un equipaggio adibito per la campagna antincendi boschiva e dislocato per l'estate presso la sede di Cerveteri.

t