Incendi: fiamme a Villa Pamphilj e Pisana, fumo su Roma ovest

Altra giornata di incendi a Roma. Nella Capitale a bruciare è stato il quadrante ovest della città. In provinicia, invece, le fiamme hanno colpito le zone di Ciampino, Fiano Romano, in via di Valle Conca, Santa Marinalla e Morlupo, in via Luciano Pavarotti dove un vasto fronte di fuoco aveva già invaso l'area tra il 14 a il 15 di agosto.

Brucia Roma ovest a via della Vignaccia e Monteverde

L'allarme è scattato intorno alle 13 circa. A bruciare un campo di sterpaglie all'altezza tra via via degli Aldobrandeschi e via della Vignaccia, con l'incrocio con via di Brava. Sul posto tre squadre dei Vigili del Fuoco di Roma, due autobotti e il personale DOS. Per permettere i soccorsi la Polizia Locale giunta sul posto ha anche chiuso temporaneamente la strada.

In zona disagi alla circolazione anche per un invendio in via di Monte Stallonara con fumo anche in via della Pisana. A Monteverde, invece, a bruciare è stata una vasta area di un ettaro nel parco di Villa Pamphilj. Le fiamme sono scoppiate intorno alle 13, per cause ancora da accertare, nell'area antistante il laghetto del Giglio e il vicino boschetto all'altezza di via Vitelli 102. Per permettere i soccorsi la Polizia Locale, con il XII Gruppo, ha chiuso temporaneamente la strada.

Il video dell'incendio dell'associazione per Villa Pamphilj

Fiamme a Santa Marinella e disagi sulla Roma-Civitavecchia

Un altro incendio di grosse proporzioni ha colpito un'area nel comune di Santa Marinella, in prossimità del km 55 sulla statale Aurelia. Sul posto sono impegnate vigili del fuoco con autobotti e protezione civile. Ll'incendio che, dai terreni adiacenti all'autostrada si è propagato fino alla banchina all'altezza della Roma-Civitavecchia, ha causato la chiusura per un'ora e mezza del tratto dell'A12 compreso tra Civitavecchia Sud e Santa Severa in direzione di Roma.

Brucia anche Fiumicino

A bruciare anche canne e macchia a Fiumicino a ridosso di viale della Pesca. Le fiamme, scoppiate intorno alle 16:30, hanno invaso l'area verde tra la costa e da un chiosco balneare. Sul posto in azione i vigili del fuoco e la protezione civile Nuovo Domani. Il fumo che si è sprigionato è visibile in lontananza fino ad Ostia.