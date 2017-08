Incendi a Roma: brucia Ponte Mammolo. Fumo e disagi su Raccordo Anulare e Cassia bis

Continua l'emergenza incendi a Roma. Anche oggi 10 agosto una serie di roghi ha colpito la Capitale. Fronti di fuoco presenti a Ponte Mammolo, con due roghi, ma anche in provincia a Monte Compatri. Fiamme e fuoco anche sulla via Pontina, sul Grande Raccordo Anulare e Cassia bis.

Incendi in via delle Messi d'Oro e via Benigni

A bruciare, dalle 13 circa, un campo di sterpaglie in via delle Messi d'Oro fino a via Ramiro Fabiani. Il fuoco in poco tempo ha letteralmente "mangiato" un campo per poi coinvolgere quattro auto e quattro motocicli danneggiati generando così una densa colonna di fumo nero. Distrutti anche un capanno e un piccolo deposito di ferraglia con quattro persone intossicate.

Le fiamme, però, a causa del vento hanno "scalcato" il fiume Aniene coinvolgendo l'area di via Attiilo Benigni. Allertati, sul posto i Vigili del Fuoco, moduli della Protezione Civile e, a dare supporto aereo, anche due elicotteri. Sul luogo dell'incendio che ha lambito anche il Residence Centro Benigni, anche i Carabinieri di San Basilio e Montesacro per i rilievi e le indagini del caso.

Vasto rogo a Monte Compatri

Un vasto incendio si è sviluppato anche nel comune di Monte Compatri. Le fiamme sono scaturite intorno alle 14 dalla 'zona Tuscolo' e dalla parte di via San Silvestro, e hanno interessato le frazioni di Pratarena, quella di Molara e il Monte Salomone. Il rogo ha lambito anche un tratto di via Tuscolana e di via dei Castelli Romani. Per precauzione sono stati evacuati anche gli animali della fattoria didattica La collina degli asinelli. Sul posto la polizia locale di Monte Compatri e Rocca Priora, la protezione civile di Frascati e Montecompatri e i vigili del fuoco di Frascati.

Fumo sulla Pontina, Cassia Bis e Raccordo Anulare

Gli incendi, poi, hanno causato problemi anche alla circolazione stradale. Questa mattina a bruciare è stata un'area di sterpaglie all'altezza di Castel Romano tra il chilometro 23 e il chilometro 24+500 della via Pontina. Le fiamme sono scoppiate poco dopo le 11 con il fumo che ha invaso la carreggiata creando difficoltà agli automobilisti alla guida. Fumo denso e visibilità, ridotta anche nel tratto del Grande Raccordo Anulare tra Laurentina e Ardeatina.

Intorno alle 16, infine, vasto incendio di sterpaglie che ha bruciato circa tremila metri quadri della campagna lungo la Cassia Veientana, sulla Cassia Bis all'altezza del bivio per Castel de' Ceveri, in direzione Viterbo. Sul posto, a supportare i Vigili del Fuoco i guardiaparco dell'Ente Regionale Parco di Veio impegnati anche nel regolare la circolazione dei mezzi in transito.