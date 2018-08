Mercoledì d'incendi, bruciano sterpaglie a Casal Lumbroso. Al Divino Amore fiamme distruggono 4 auto

Un mercoledì di fuoco. Sono diversi gli incendi divampati nella giornata di oggi 1 agosto in diverse zone della Capitale. Ci sono volute circa 4 ore per spegnere un vasto fronte di fuoco che ha mandato in fumo quasi 8 ettari di sterpaglie in via Fibonacci, nella zona di Casale Lumbroso-Massimina.

Incendio a Casale Lumbroso

Le fiamme si sono sviluppate intorno alle 12:30. Sul posto sono intervenute 3 squadre dei Vigili del Fuoco e 4 della Protezione Civile di Roma Capitale con 2 elicotteri e 7 mezzi. L'incendio risulta al momento domato e, a quanto si apprende, le fiamme non hanno raggiunto le abitazioni.

Incendio in via di Fioranello

Nello stesso orario, intorno alle 13:10 circa, i vigili del fuoco del comando provinciale di Roma sono quindi intervenuti in via di Fioranello, zona Divino Amore, per incendio sterpi all'interno di un'area privata. Sul posto una Squadra ed un'autobotte dei pompieri. Il personale prontamente intervenuto ha provveduito a spegnere le fiamme. Nel corso dell'incendio sono state danneggiate quattro auto parcheggiate lungo la Via di Fioranello. Non ci sono persone ferite o intossicate.

Incendio a Castel Porziano

Poche ore dopo, intorno alle 15:30 un altro vasto fronte di fuoco ha richiesto l'intervento dei pompieri in via Ermanno Wolf Ferrari, zona Infernetto-Casal Palocco, per un incendio di macchia mediterrane divampato nell'area adiacente alla Pineta di Castel Porziano (qui la notizia).