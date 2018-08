Incendi a Roma est: bruciano sterpaglie e una baracca a Casal de Pazzi e Colli Aniene

Dopo incendio nel pomeriggio del 13 agosto a Roma. A bruciare, nella periferia Est della Capitale, sterpaglie, rifiuti e una baracca. Sul posto i Vigili del Fuoco ed i volontari della Protezione Civile.

Il primo rogo, scoppiato in viale Palmiro Togliatti a due passi del Parco Baden Powell, ha interessato l'area di Colli Aniene dove a bruciare è stato un rifiugio di fortuna. Nessuno è rimasto ferito. Il secondo rogo è scoppiato intorno alle 14 vicino in museo di Casal de Pazzi e si è verificato in via Giovanni Palomini. Ancora incerte le cause degli incendi.