Incendi a Castel Romano, roghi dentro e fuori il campo rom: bruciati rifiuti. Interviene l'elicottero

Non c'è pace nell'area di Castel Romano. Dentro e fuori il noto campo nomadi, infatti, nelle ultime ore ci sono stati una serie di maxi incendi con l'ultimo, quello del pomeriggio del 23 giugno, spento anche grazie all'ausilio dell'elicottero Drago dei vigili del fuoco intervenuti con quattro squadre insieme alla protezione civile, alla polizia locale di Roma Capitale ed ai carabinieri di Tor de' Cenci.

Incendio a Castel Romano

Non risultano persone intossicate al momento ma, così come nella giornata di lunedì, le fiamme hanno coinvolto cumuli di rifiuti generando una colonna di fumo nera che, in parte, ha invaso anche la vicina via Pontina.

Nella giornata di ieri il primo rogo era partito alle ore 12 in prossimità della strada statale. Il secondo, invece, è scoppiato in via Comunella poco prima delle ore 15.

Oggi stesso identico scenario. Tempestivo l'intervento dei soccorritori. Una situazione non nuova ma che, nelle ultime ore, si sta ripetendo con un sistema di due, tre roghi in contemporanea che, sommati al vento, rendono difficile la vita dei pompieri e dei volontari.

Incendio a Malafede

Sono servire più di tre ore di lavoro, invece, ai vigili del fuoco di Ostia supportati dai volontari della Protezione Civile del gruppo The Angels per spegnere un grande incendio alimentato dal vento a Malafede, al confine con le zone di Giardino di Roma e Vitinia.

Le fiamme sono scoppiate in un terreno intorno alle 12:40 circa. Sul posto, oltre due autobotti dei pompieri, anche i pickup dei volontari. Il rogo ha interessato le aree di via di Malafede, via Fiumalbo e via Taranto.

Sul luogno dell'incendio anche i carabinieri della stazione di Casal Palocco per la gestione della viabilità. Nessuno è rimasto ferito o intossicato.