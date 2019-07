VIDEO | Incendio al parco: fiamme minacciano le abitazioni. Fumo sul Raccordo Anulare

Paura nella periferia est della Capitale in seguito ad un vasto incendio divampato nel pomeriggio di venerdì 5 luglio. Alte le fiamme, che hanno preso forza rapidamente minacciando le abitazioni di via Matteo Civilati, nella zona compresa fra il fiume Aniene e Casale Caletto.

Tanto il fumo scaturito dalle fiamme, con lo stesso che ha creato problemi alla circolazione del vicino Grande Raccordo Anulare, altezza immissione Trochetto Urbano dell'A24. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli uomini della Protezione Civile con quattro moduli. Sul posto è intervento anche un elicottero.

Un venerdì di fuoco che non ha risparmiato il parco di Aguzzano, nella zona di Casal de' Pazzi.

Stesso copione anche nel X Municipio Mare con pompieri e uomini della protezione civile intervenuti per un altro vasto incendio di sterpaglie in via Padre Antonio Casamassa, fra Dragona ed Ostia Antica.

Copyright 2019 Citynews