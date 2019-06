Incendi a Roma sud est: bruciano sterpaglie a Salone, Anagnina e Centocelle

Venerdì di fuoco a Roma sud est. Sono tre gli incendi divampati nel primo pomeriggio all'Anagnina, a Centocelle ed a Salone. Alte le colonne di fumo che hanno oscurato il cielo della periferia romana, a prendere fuoco sterpaglie e rifiuti che si trovavano nei campi incolti interessati dai roghi. In tutti i casi sono intervenuti i volontari della Protezione Civile in ausilio ai vigili del fuoco.

In particolare nel VII Municipio Tuscolano l'incendio è divampatto in via Vincenzo Giudice, in un'area incolta compresa fra la stazione Anagnina e la zona di Capannelle. Sul posto assieme ai vigili del fuoco ed ai volontari di protezione civile gli agenti del VII Gruppo Tuscolano della Polizia Locale di Roma Capitale.

Nello stesso istante un secondo incendio ha interessato delle sterpaglie su viale Palmiro Togliatti, zona Centocelle, in V Municipio.

Domati i due incendi una terza chiamata, dalla zona di Salone, nel VI Municipio delle Torri. Anche in questo caso a prendere fuoco sono state delle sterpaglie. Sul posto come negli altri due casi i pompieri e gli uomini della protezione civile dei vari Municipi interessati.

Un venerdì di fuoco che segue un altro caldo pomeriggio di incendi, sviluppatisi nella giorante di giovedì 27 giugno nel territorio del III Municipio Montesacro. In questo caso sono stati due gli incendi di sterpaglie, uno nella zona del Parco delle Sabine-Porta di Roma, ed un secondo a Vigne Nuove, con le fiamme che si sono poi spostate in via della Bufalotta.