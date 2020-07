Roma brucia: dal Parco degli Acquedotti a Tor di Valle, 4 incendi in poche ore

Tor di Valle, Infernetto, Parco degli Acquedotti e Mostacciano. Quattro fronti di fuoco che nel pomeriggio del 20 luglio hanno impegnato le squadre della protezione civile di Roma, i vigili del fuoco e la Polizia Locale per ore. Fortunatamente non sono stati registrati intossicati e feriti, ma di certo è che ettari di terreno sono stati devastati.

Ancora incendio a Tor di Valle

Lo scenario più impegnativo per i soccorsi è stato senza dubbio quello di Tor di Valle. Qui, tra via del Mare e via Ostiense, a causa del vento che non dava tregua alimentando il rogo di sterpaglie, i vigili hanno dovuto chiudere entrambe le vie congestionando l'intersezione con il Raccordo Anulare e il rientro a casa dagli uffici.

Ad aggiornare sulla situazione è stato anche Marco Antonini, assessore ambiente, decoro e sicurezza del Municipio IX, con un post su Facebook: "Dal domenica 19 luglio, si susseguono incendi nella zona di Tor di Valle. Nella notte i vigili del fuoco avevano domato i roghi di probabile origine dolosa, ma stamattina sono ripartiti con grande violenza, appiccati su due fronti. Le operazioni di spegnimento sono in corso e sul posto sono presenti vigili del fuoco e polizia locale. A causa di una leggera brezza che spinge il fumo verso i quartieri di Torrino Mezzocammino fino a Spinaceto, si consiglia di tenere chiuse le finestre e non uscire di casa, in particolare bambini ed anziani, fino al termine dell'emergenza".

Roghi tra Mostacciano, Infernetto e Parco Acquedotti

In quel quadrante di città, sempre in quelle ore, c'è stato anche un piccolo rogo a Mostacciano e un altro, più violento, all'Infernetto. Qui, nel territorio del Decimo Municipio, l'incendio è divampato in zona via Antonio Lotti – via Ermanno Wolf Ferrari. Le fiamme hanno distrutto diversi pini e hanno minacciato alcune abitazioni.

L'allarme è scattato intorno alle 18.20 quando una densa colonna di fumo si è alzata in cielo e la prospettiva da Ostia ha fatto temere che a prendere fuoco fosse la pineta di Castelfusano. Dal cielo, l'elicottero Drago dei vigili del fuoco ha coordinato le operazioni.

Sempre in quell'orario, all'altra parte di Roma, le fiamme hanno distrutto ettari di terreno del Parco degli Acquedotti. I vigili del fuoco hanno spento l'incendio osservati da bambini e genitori in bici, che stavano passeggiando in zona. Sul gruppo Facebook di Retake Roma Parco degli Acquedotti le immagini.

