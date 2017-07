Incendi sul Raccordo Anulare, traffico in tilt

Serie di incendi e Grande Raccordo Anulare di Roma in tilt. Succede oggi 21 luglio. Da questa mattina tante le segnalazioni con conseguente traffico o strade limitate. Il rogo più grande in corrispondenza dell'uscita Centrale del Latte (12), tra Nomentana e Tiburtina. Sul posto i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale e Strale.

Per permettere i soccorsi sono state chiuse le corsie di marcia e marcia veloce in carreggiata interna. Si transita solo in corsia di sorpasso. Il video all'altezza della Centrale del Latte Francesco F. su Facebook

🔴 [AGG] tra Nomentana e Tiburtina, in carreggiata interna SI TRANSITA SOLO sulla corsia di sorpasso #incendio #luceverde https://t.co/oWMmYRfgtC — Luceverde Roma (@LuceverdeRoma) 21 luglio 2017

Fiamme e traffico anche tra le uscite Colombo (27) e Ostiense (28) dove sono chiuse le corsie di sorpasso in entrambe le carreggiate a causa di un incendio sullo spartitraffico centrale.

Chiusa la complanare interna per l'uscita sulla diramazione Roma Sud (19) verso A1/Napoli. Anche il personale Anas è intervenuto sul posto, congiuntamente ai Vigili del Fuoco e alle Forze dell'Ordine per la gestione del traffico e il ripristino della viabilità.

🔴 [AGG] CHIUSA la complanare interna per l’uscita sulla diramazione Roma Sud verso A1/Napoli #incendio #luceverde https://t.co/3MgctrtDSM — Luceverde Roma (@LuceverdeRoma) 21 luglio 2017

Incendi anche sulla Pontina in direzione Roma. Situazione simile anche in via Salvatore Zappalà, a Torre Spaccate all'altezza via Casilina, in via di Vigna Murata direzione Tor Carbone e in via Acilia all'altezza di Malafede, tra lo sartitraffico centrale tra Colombo - Ostiense.

🔴[AGG] #RaccordoAnulare #INCENDIO spartitraffico centrale tra Colombo - Ostiense. #Chiuse le corsie di sorpasso in entrambe le carreggiate https://t.co/HU2mHGHJja — Luceverde Roma (@LuceverdeRoma) 21 luglio 2017

