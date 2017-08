Incendio a Roma Est: fumo nero tra Portonaccio e Colli Aniene

Brutto incendio oggi 4 agosto a Roma Est. Intorno alle 15 le fiamme sono scoppiate nei pressi dell'Area di Servizio Tiburtina tra Portonaccio e via Filippo Fiorentini, in zona Colli Aniene con una densa colonna di fumo nero ben visibile su gran parte della Capitale.

L'incendio e i disagi sulla A24

A bruciare sterpiaglie, rifiuti e materiale di risulta. L'incendio è divampato poco distante dalla carreggiata del tratto urbano dell'A24 in direzione Roma. Sul posto, allertati, sono giunti i vigili del fuoco. Si segnala code e traffico sul tratto urbano della A24 Roma-Teramo.

Chiuso tratto urbano dell'A24

Come informa Strada dei Parchi, per consentire l'intervento dei soccorritori è stato necessario chiudere il tratto urbano dell'A24 gra Portonaccio e via Fiorentini. L’area di servizio lambita prima dalle fiamme è stata minacciata a pochi metri dalle pompe di distribuzione dei carburanti. Come informa il gestore dell'autostra, "la chiusura al traffico è una misura necessaria". Sul posto sono intervenute due autobotti dei Vigili del Fuoco al lavoro per mantenere l’incendio il più possibile distante dagli impianti di distribuzione del carburante. Sul posto tre pattuglie di Strada dei Parchi.

Gli altri incendi a Roma

Non solo sulla A24. A bruciare anche altre zone di Roma. L'incendio di sterpaglie più importante è quello che riguarda una fitta vegetazione e impervia tra il comune di Capena in via Madonna Due Ponti e il comune di Morlupo a Santa Lucia 3129. Sul posto quattro squadre dei Vigili del Fuoco, 4 autobotti, il personale DOS (Direttori delle Opere di Spegnimento) per il coordinamento di due elicotteri della Regione Lazio, un Canadair e moduli della Protezione Civile e nel comune di Roma in viale della Serenissima incrocio viale della Venezia Giulia.