Roma brucia: in fiamme rifiuti e sterpaglie nell'area sud est

Roma brucia. Sono diversi gli incendi di sterpaglie e rifiuti divampati nell'area sud est della città nelle ultime 48 ore: a Villaggio Falcone - Ponte di Nona, Romanina ed a Castelverde. Focolai anche in provincia, con l'intervento dei pompieri e dei volontari della protezione civile a Fiumicino.

La prima chiamata al 112 di ieri poco dopo le 18:00 di giovedì 4 luglio per un incendio di sterpaglie in via Libero Leonardi. Sul posto vigili del fuoco e agenti del commissariato locale. I pompieri hanno poi domato il rogo.

Ben più importante l'incendio divampato nella notte fra il 4 ed il 5 luglio in via Don Primo Mazzolari (zona Villaggio Falcone - Ponte di Nona Vecchia). Cinque i focolai divampati intorno all'1:30. Un incendio doloso domato dopo diverse ore di intervento dei vigili del fuoco.

Stesso copione era andato in scena la notte prima (fra il 3 ed il 4 luglio) in via Ortona de Marsi, zona Castelverde - Lunghezzina, con un'alta colonna di fuoco e fumo che ha rischiarato la notte degli abitanti del quartiere del VI Municipio delle Torri. A prendere fuoco anche in questo caso sterpaglie e rifiuti.

Incendi di sterpaglie che non hanno risparmiato i Comuni della provincia romana. Come a Fiumicino, in via del Passo della Sentinella, dove vigili del fuoco e volontari dell'Associazione di Protezione Civile AND hanno poi provveduto a spegnere le fiamme avvicinatesi pericolsomente ad alcune abitazioni.