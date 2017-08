Ostia, risveglio da incubo: all'alba incendi nelle pinete di Castel Fusano e Acque Rosse

Ancora un incendio ad Ostia. A bruciare, di nuovo, la pineta delle Acque Rosse alle spalle del Cineland. Le fiamme hanno distrutto arbusti e cespugli di macchia mediterranea. Sul posto, allertati, gli uomini della Protezione Civile e i Vigili del Fuoco che dopo lo spegnimento del rogo hanno bonificato l'area, soprattutto quella l'area davanti la "casetta rossa",

L'incendio ad Acque Rosse

La colonna di fumo, alta, è stata ben visibile anche ad Acilia e Ostia Antica, su viale dei Romagnoli. E' l'ennesimo incendio nella zona. Il primo il 18 giugno, il più grande, poi altri in successione. Sul posto anche Carabinieri e Polizia Locale che ha chiuso la strada e fatto togliere le auto in via delle Azzorre. [Qui il video dell'incendio].

Fiamme anche a Castel Fusano

L'allerta però resta alta perché a bruciare è, di nuovo, anche il parco di Castel Fusano nella zona di via del Circuito e dell'Infernetto. E' verosimile che si tratti della ripresa dell’attività di vecchie fiamme non bonificate perfettamente o, comunque, ravvivate dal clima. Ostia, tuttavia, è sotto attacco. La sindaca Virginia Raggi ha chiesto l'aiuto del governo con la chiusutra di Castel Fusano e l'arrivo dell'esercito.

Raggi: "Prezioso intervento della Protezione Civile e del Servizio Giardini"

"Anche oggi, a seguito di un nuovo incendio che ha colpito la pineta di Castel Fusano, è stato encomiabile l’impegno dei volontari della Protezione Civile che, unitamente ai Vigili del Fuoco, alle Forze dell’Ordine e al personale del Servizio Giardini di Roma Capitale, hanno contribuito alle operazioni di spegnimento delle fiamme".

"A loro va il ringraziamento dell’Amministrazione Capitolina, perché ogni volta, anche mettendo a rischio la propria incolumità, sono sempre pronti ad intervenire con grande senso del dovere". Ad affermarlo in una nota la sindaca di Roma Virginia Raggi.