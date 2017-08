Roma continua a bruciare: incendio a Grotta Perfetta, fiamme vicino la scuola agraria

Un grosso incendio di sterpaglie che ha minacciato da vicino una scuola agraria all'Ardeatino. Il rogo è divampato nel pomeriggio di oggi 13 agosto su via di Vigna Murata.Favorite dal forte vento le fiamme hanno preso forza rapidamente richiedendo la chiusura temporanea della strada all'altezza dell'incrocio con via di Grotta Perfetta e la via Ardeatina. Domato il rogo la strada è stata riaperta. Allertati i soccorritori all'Ardeatino per avere ragione dell'incendio sono intervenuti i vigili del fuoco ed i volontari della Protezione Civile. Sul posto anche tre pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale. Spento l'incendio la strada è stata poi riaperta alla circolazione stradale.

Roma brucia anche di domenica

Continua dunque l'emergenza incendi a Roma e nella sua provincia, con il territorio che continua a bruciare senza soluzione di continuità da prima dell'inizio dell'estate. Anche questa domenica 13 agosto è stata una giornata di super lavoro per vigili del fuoco e volontari della protezione civile. Dalle 8:00 alle 19:00 sono stati almeno 120 gli interventi, di cui l'80 per cento per incendi di sterpaglie, macchia mediterranea ed alberi, con molte piante cadute a causa del forte vento.

Incendi 13 agosto 2017

Impegnati ancora nella pineta di Castel Fusano, in via Mar Rosso, altri interventi sono stati effettuati anche in provincia. I maggiori focolai a Bellegra, zona Contrada Missione, dove è stato necessario l'intervento dei canadair. Ma anche a Cerveteri, a Trevignano Romano (via Fonte Termini), e ad Artena (Contrada Vallerraino).