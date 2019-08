Incendio in via Cristoforo Colombo, bruciano sterpaglie: alta colonna di fumo

Incendio di sterpaglie nell'area verde che dà su via Cristoforo Colombo, di fronte al ministero del'Ambiente, nel tratto tra la circonvallazione Ostiense in direzione Caracalla.

Le fiamme, arrivate sul ciglio della carreggiata, non hanno creato disagi alla viabilità. Alta e ben visibile la colonna generata. Per i vigili del fuoco che stanno eseguendo l'operazione di spegnimento sul posto il rogo non è di grave entità, la situazione è sotto controllo e dovrebbe rientrare a breve.