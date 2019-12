Rifiuti non raccolti, ci pensano i piromani: notte di roghi ai cassonetti in città

Prati, Montemario, Nomentano. E ancora Tuscolano e La Rustica, nel quadrante sud est della città. I Vigili del fuoco hanno impegnato più squadre questa notte, per fronteggiare i tanti roghi ai secchioni dell'immondizia ed evitare che il fuoco si propagasse alle auto vicine.

La mappa dei roghi

Ore di incendi che hanno colpito più zone della Capitale. Nell'area nord a piazzale Jonio, incrocio con via dei Prati Fiscali, in via Monte Cervialto, incrocio via di Val Melaina, in via Decio Azzolino a Torrevecchia, in piazza Menenio Agrippa in zona Montesacro. Spostandoci a est sono andati a fuoco secchioni in via Antonio Tempesta al Pigneto, in via del Casalone a Castelverde, e ancora in via di Vermicino e in via Giovanni Battista Scozza a Tor Bella Monaca. In tutti i casi citati le cause sono in corso di accertamento, con indagini che proseguono in queste ore.

Le cause al vaglio

L'ipotesi dolosa è data come più probabile. Una serie di incendi appiccati da vandali, qualche ragazzino alle prese con i botti di Capodanno lanciati, incautamente, nei cassonetti dell'Ama. O qualcuno su tutte le furie per la mancata raccolta rifiuti dell'ultima settimana.

Non sarebbe la prima volta che la ribellione alle precarie condizioni di pulizia dei marciapiedi si tramuta in atti di vandalismo. Già dalla vigilia di Natale le operazioni di svuotamento dei secchioni hanno subito pesanti rallentamenti e nonostante le rassicurazioni di Ama e del suo amministratore unico Stefano Zaghis - "la situazione è sotto controllo" - le strade continuano mentre scriviamo a essere invase da montagne di carta, cartoni e plastica, i due materiali della differenziata su cui si registrano i maggiori intoppi, insieme ai sacchi di umido e indifferenziato.