Cassonetti in fiamme nella notte: incendi a Prati, Cinecittà est e Tufello

Prima Prati, poi Tufello ed infine Cinecittà Est. Ad accomunare i tre quartieri gli incendi dei cassonetti dei rifiuti, tutti divampati la notte fra il 6 ed il 7 dicembre. Ad aprire le danze viale Carso, dove i vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 3:30 per tre contenitori per la spazzatura andati a fuoco. Sul posto assieme ai pompieri gli agenti del Commissariato Prati di Polizia.

Poco dopo una seconda chiamata, in via dei Giardini di Faonte, nell'omonimo complesso residenziale che si trova nell'area del Tufello. Qui, come riferito ai poliziotti del commissariato Fidene intervenuti intorno alle 4:00, quattro ragazzi a bordo di un'auto si sono allontanati dopo aver provato ad appiccare l'incendio di un cassonetto, allontandosi senza però riuscire nel loro intento.

A chiudere la notte di fuoco un terzo incendio, avvenuto intorno alle 5:00. Avvolti dalle fiamme quattro cassonetti che si trovavano in viale Antonio Ciamarra. In questo le fiamme hanno danneggiato anche il paraurti di una Smart parcheggiata: sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri.

Con gli incendi di stanotte salgono ad oltre 350 i cassonetti dei rifiuti incendiati a Roma in questo 2019 in via di conclusione. Record negativo alle Torri, con oltre 130 roghi.

Una notte di fuoco nella Capitale che ha visto bruciare anche diverse auto, incendiate in due diverse strade al Don Bosco e poco dopo nella vicina Cinecittà.