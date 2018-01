Incendio a Monteverde: distrutti 11 cassonetti, ipotesi dolosa

Ancora incendi ai cassonetti a Roma. Questa volta lo scenario è quello tra Monteverde e Villa Bonelli. Una scia di fuoco, nella notte, che ha percorso via Lorenzo Rocci, via Adolfo Gandiglio e via Vincenzo Ussani. Ben 11 i contenitori dei rifiuti Ama distrutti dalle fiamme. Sul posto, a spegnere i roghi, i Vigili del Fuoco di Roma con due squadre.

Ad indagare sulla vicenda i Carabinieri della Stazione di Villa Bonelli che non escludono nessuna pista, anche se l'ipotesi dolosa è la più probabile. Non è la prima volta che episodi simili accadono nella Capitale. A Capodano 50 i cassonetti dati alle fiamme. Ancora prima episodi al Tuscolano, Pieralata ed a Ostia, che ha fatto contare almeno sei incendi nella seconda parte del 2017.