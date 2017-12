Incendi di Natale: cassonetti in fiamme a Pietralata, Acilia, Ostia e Parioli

Ancora cassonetti in fiamme a Roma. In due giorni incendi in tre aree diverse della Capitale. I primi fuochi ad Ostia, nella notte tra il 23 e il 24 dicembre. In via delle Repubbliche Marinare a bruciare sei cassonetti, complessivamente, e un'auto. Poi in via delle Zattere. Anche in questo caso sono stati bruciati tre cassonetti. Infine in via delle Gondole: in fiamme un'auto e un cassonetto. Già in passato, ignoti, avevano bruciato i nuovi cassonetti dei rifiuti, episodi condannati dal Movimento 5 stelle.

Dieci i cassonetti distrutti nel lido. Lo scenario, nel pomeriggio della vigilia di Natale, si è poi spostato in viale Parioli. A provocare le fiamme e la piccola esplosione sarebbe stato un grosso petardo all'interno del contenitore dei rifiuti. Sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri.

Infine, l'ultimo episodio in ordine di tempo, nella notte di Natale. Intorno alle 2 di mattino del 25 dicembre, in via Vacuna angolo via Monti di Pietralata. Un incendio ha lambito le abitazioni a pochi centimetri dalle auto parcheggiate. Ad Acilia, alle 4:15 del mattino, bruciare due campane per la raccolta del vetro in via Francesco Donati. Difficile pensare che si tratti della stessa mano, impossibile immaginare che sia autocombustione. L'ipotesi doloso è la più accreditata in tutti i casi.