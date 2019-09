Notte di fuoco a Montesacro: piromane incendia cassonetti, auto e motorini

Caccia al piromane che, tra Montesacro e Città Giardino, nella notte ha bruciato cassonetti Ama, auto e motorini. I fatti si sono verificati in quattro strade diverse dopo le tre del mattino del 13 settembre.

Il primo incendio in piazza Briori. Qui sono stati bruciati un cassonetto e due campane in vetro. Poi, chi ha appiccato l'incendio, si è spostato in via Monte Maloia bruciando un contenitore Ame e un motorino.

Quindi è passato in via Monte Trincello dove le fiamme hanno divorato una cassonetto, un motorino e una Lancia. Infine in via Col della Porretta dove è bruciata un'auto. Sui fatti indagano i carabinieri del Nucleo operativo di Montesacro e i militari di Città Giardino. Al momento l'ipotesi dolosa è la più probabile.