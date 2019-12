Tre autobus in fiamme in tre giorni: sono 29 quelli andati a fuoco nel 2019

Tre autobus in fiamme in tre giorni, due delle linee Atac ed uno della Roma Tpl. Salgono a 29 i mezzi pubblici interessati da incendi e principi di incendi in questo 2019 in via di conclusione. Un fenomeno preoccupante quello dei cosiddetti 'flambus' anche se, come ricorda Atac, per quanto concerne la sua flotta "il totale degli episodi di incendio nell'anno in corso risulta inferiore di circa il 60% rispetto a quanto osservato nell’anno scorso".

A questi se ne aggiungono i tre andati a fuoco nell'ultimo weekend. Ultimo in ordine di tempo un mezzo Atac della linea 708 andato distrutto domenica 8 dicembre mentre transitava in via Vinicio Cortese, a Mostacciano. A bordo del mezzo pubblico l'autista ed un passeggero, scesi prima che la vettura venisse distrutta dalle fiamme.

In perfetta par condicio prima del bus Atac ad andare distrutto era stato un bus della linea Roma Tpl, il 555 in servizio in via Luigi Conti, nella zona di Nuova Ponte di Nona. Anche qui, nonostante la vettura avvolta in una palla di fuoco, non si erano registrati feriti.

Un incendio che aveva seguito di meno di 24 ore il primo dei tre roghi del weekend, che aveva riguardato un bus Atac che viaggiava sul Grande Raccordo Anulare per rientrare nel deposito Atac di Tor Vergata.

Incendi a bordo dei mezzi pubblici che hanno trovato il commento del leader della Lega Matteo Salvini che attacca: "Ma è normale che a Roma per strada prendano fuoco i bus di linea? Tre in tre giorni e l'ultimo questa mattina, per fortuna senza vittime tra il personale Atac e i passeggeri. Ma è l'ennesima dimostrazione di una città allo sbando sommersa di rifiuti e cosparsa di voragini. Raggi dimettiti: la tua incapacità è pericolosa per l'incolumità dei cittadini".

Dati alla mano in questo 2019 sono stati 29 i bus fra Roma Tpl ed Atac interessati da incendi e principi di incendi. Sedici quelli carbonizzati, tutti sequestrati.