Incendi bus, ventitre i mezzi Atac in fiamme nel 2019: "Dimezzati rispetto all'anno prima"

Ventitre flambus Atac, meno della metà rispetto al 2019. Sono i dati degli incendi che hanno riguardato l'Azienda dei Trasporti Romana in questo anno in via di conclusione. A rendere noti i numeri la stessa Atac che precisa: "nel 2019 i casi di vetture interessate da fiamme sono stati in tutto 22 (ai cui si deve sommare l'ultimo bus andato a fuoco la mattina del 29 dicembre ndr) . In particolare, 14 di questi casi (15 aggiungendo l'incendio di stamattina ndr) sono risultati distruttivi. Negli altri 8 episodi le vetture sono state recuperate al servizio".

Numeri molto minori rispetto all'anno scorso. "Nel 2018, fra incendi distruttivi e non distruttivi, erano stati registrati 49 casi. Ciò significa che nel 2019 i casi si sono più che dimezzati rispetto all'anno scorso, grazie al notevole sforzo profuso dall’azienda - scrive ancora Atac - a partire dal 2018, sul versante degli investimenti in manutenzioni e da ultimo al progressivo rinnovo del parco mezzi".

Dati a cui si devono aggiungere anche i prinicipi di incendi ed i guasti alle vetture, con un report di Atac presentato lo scorso luglio in Commissione Mobilità che indicava sì meno incendi rispetto all'anno prima, ma con un aumento dei guasti, dovuto soprattutto alla vetustità dei mezzi pubblici in circolazione sulle strade dell'Urbe. Autobus in fiamme in relazione ai quali sono stati avviate sia indagini interne da Atac che fascicoli dalla Procura capitolina.

Ma se per gli incendi i dati parlano di una diminuzione, per quanto concerne i guasti l'arrivo di nuovi mezzi pubblici annunciato dalla Sindaca Raggi per il 2020 dovrebbero far calare anche questi numeri, con ulteriori 328 nuovi bus che saranno a disposizione della flotta Atac a partire da novembre 2020.

Una fornitura di mezzi che l'Industria Italiana Autobus sta realizzando per Atac, si va ad aggiungere ai nuovi mezzi già entrati in funzione. Nel 2019 la Sindaca ha infatti lanciato, con un tour che ha fatto tappa in molto quartieri, la messa in esercizio già di 227 mezzi. "Entro fine mandato - ha promesso Raggi - avremo oltre 700 nuovi autobus su strada i nuovi mezzi miglioreranno soprattutto i collegamenti per le nostre periferie”. Ed andranno a sostituire quelli, vetusti e malconci, che circolano per la Capitale.