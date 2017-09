Notte di incendi nella periferia est: cinque vetture in fiamme

Notte di incendi nella perifera est della Capitale dove cinque vetture sono andate in fiamme. I focolai nella zona dei Due Leoni ed ai Monti Tiburtini. Nel primo caso l'intervento dei vigili del fuoco si è reso necessario in via Monforte San Giorgio, nel VI Municipio delle Torri. A prendere fuoco due automobili, sul posto oltre ai pompieri gli agenti di polizia del commissariato Casilino Nuovo. Da accertare le cause scatenanti, i poliziotti non escludono la pista dolosa.

Incendio auto a Monti Tiburtini

Poco dopo, sempre nella notte fra il 3 ed il 4 settembre, una nuova chiamata ai soccorritori ha indicato altre automobili in fiamme nel Municipio Tiburtino. L'incendio in questo caso ha riguardato tre vetture con vigili del fuoco a lavoro in via del Tufo, a due passi dall'ospedale Sandro Pertini. Sul posto per gli accertamenti gli agenti di polizia del commissariato Sant'Ippolito, a cui sono affidate le indagini.