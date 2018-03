Incendio a Colli Albani: quattro auto in fiamme nella notte

Incendio nella notte a Colli Albani dove quattro auto sono state danneggiate dalle fiamme. L'allerta poco dopo la mezzanotte fra il 18 ed il 19 marzo fra via Latina e largo Pietro Tacchi Venturi, a ridosso del parco della Caffarella. Intervenuti sul posto i vigili del fuoco hanno poi domato il rogo. Da accertare le cause scatenanti dell'incendio, sul caso indagano gli agenti di polizia del commissariato Appio che al momento non escludono nessuna pista, compresa quella del gesto doloso.