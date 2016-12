Notte di fuoco all'Appio Latino: incendi dolosi distruggono 11 tra auto e moto

Notte di fuoco all'Appio Latino dove in due diversi episodi sono state incendiati auto e scooter. Undici i mezzi distrutti dal fuoco con due incendi appiccati nel volgere di pochi minuti in due diverse strade: via Etruria e via Cesare Baronio. Allertata la centrale operativa del 115 sul posto sono quindi arrivati i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Roma che hanno provveduto a spengere i mezzi incendiati da ignoti.

AUTO E SCOOTER INCENDIATI - In particolare a prendere a fuoco sono state 7 automobili e 4 scooter. Nello specifico 6 mezzi sono stati dati alle fiamme all'altezza del civico 37 di via Etruria mentre i restanti 5 hanno preso fuoco in via Cesare Baronio, alteza incrocio con via Latina.

INCENDI DOLOSI - Spenti i due roghi dai pompieri gli stessi hanno accertato la matrice dolosa delle fiamme. Sul caso indagano i carabinieri delle stazioni San Giovanni, Roma Tuscolana ed i militari del Nucleo Operativo di piazza Dante. Acquisite le immagini di videosorveglianza della zona il piromane o i piromani sono attivamente ricercati dalle forze dell'ordine.