Incendio a Fiumicino: furgoni in fiamme alle Poste dell'aeroporto

Incendio nel parcheggio dell'ufficio postale dell'aeroporto di Fiumicino dove questa mattina i vigili del fuoco sono interventuti per spegnere le fiamme divampate a bordo di due furgoni in uso alle Poste del Leonardo Da Vinci. L'allerta al 115 intorno alle 7:30 in via Gino Cappanini. Spento il rogo nessuno è rimasto ferito. Da acceratare le cause scatenanti dell'incendio.

AUTO IN FIAMME NELLA NOTTE - Una notte di super lavoro per i pompieri di Roma, alle prese non solamente con il nubifragio che si è abbattuto sulla Capitale, ma anche con altri roghi di vetture. Diversi gli interventi: in via Lamporecchio al Trullo, via dell'Orsa Maggiore al Torrino, via Cesare del Fabbro a Muratella, via Nino Taranto a Malafede e via Renato Ciprari, sempre a Fiumicino.

INCENDIO LANUVIO - Un altro incendio ha riguardato, sempre la notte tra il 19 ed il 20 maggio, un magazzino di merce varia confinante con un'abitazione in via delle Grazie, nel Comune di Lanuvio. Sul posto una squadra dei vigili del fuoco, una autobotte, il Carro Autoprotettori e il CRRC. Il pronto intervento del personale dei pompieri ha evitato il propagarsi delle fiamme verso l'abitazione. Al termine dell'intervento sì è provveduto alla bonifica e messa in sicurezza dell'area interessata dell'incendio. Sul posto l'Autorità competente per gli accertamenti del caso.