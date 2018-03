Notte di incendi al Portuense: in fiamme auto e cassonetti dei rifiuti

Notte di fuoco al Portuense dove questa notte sono divampati due incendi. I soccorritori sono intervenuti in via Prospero Colonna e piazza Piero Puricelli. A prendere fuoco cinque vetture ed alcuni cassonetti per la raccolta dei rifiuti.

Incendio auto via Prospero Colonna

Il primo incendio è divampato in via Prospero Colonna. Qui sono andati a fuoco alcuni cassonetti della spazzatura con le fiamme che hanno danneggiato la parte anteriore di due auto in sosta vicino: una Citroen Picasso ed una Bmw Serie 1.

Incendio auto piazza Puricelli

Sempre al Portuense i vigili del fuoco sono poi intervenuti in piazza Piero Puricelli. Più gravi i danni alle vetture, tre in totale, con due Smart carbonizzate ed una Alfa Romeo semidistrutta. Su entrambi i casi indagano gli agenti di polizia, che al momento non escludono nessuna ipotesi investigativa, compresa quella degli incendi dolosi.