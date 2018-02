Notte di fuoco a Montesacro: dati alle fiamme quattordici scooter ed otto auto

Quattro roghi a distanza di poche centinaia di metri ed in un arco di tempo ridotto. Notte di fuoco nel III Municipio Montesacro dove sono stati incendiati 22 mezzi tra ciclomotori ed auto. Ad essere presa di mira l'area compresa tra Montesacro Alto, il Tufello e Val Melaina.

Incendio auto e scooter a Montesacro

In particolare le fiamme sono divampate in diverse parti del Municipio Montesacro: in via Monte Bianco, via Veglia, via Montefeltro e via Monte Senario ed hanno interessato complessivamente 14 ciclomotori e 8 autovetture. Le fiamme divampate dagli incendi hanno annerito le palazzina adiacenti alle strade interessate dai roghi. Sul caso indagano gli agenti del commissariato Fidene - Serpentara.