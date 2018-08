Due incendi in poche ore: notte di fuoco a Fiumicino, distrutte sette auto

Notte di fuoco nella zona di Isola Sacra Fiumicino dove in due diversi incendi sono state avvolte dalle fiamme sette automobili. E' accaduto la notte del 7 agosto in viale delle Meduse ed in via Plezzo. L'allerta intorno alle 4:30 quando diverse chiamate al 112 hanno indicato delle auto a fuoco. Intervenuti sul posto i vigili del fuoco hanno provveduto a spegnere le fiamme divampate da quattro auto che si trovavano parcheggiate in via Plezzo, spento l'incendio le vetture sono andate parzialmente distrutte.

Incendio auto a Fiumicino

Nell'arco di poco tempo un secondo incendio di auto è divampato in viale delle Meduse, dove sono state tre le vetture colpite dalle fiamme, con le stesse andate carbonizzate. Da accertare la natura dolosa o meno degli incendi. Indaga la polizia.