Incendi auto e cassonetti ad Ostia: sono due fratelli gli autori delle notti di fuoco

Sono due giovani fratelli i piromani che lo scorso mese di ottobre hanno dato vita a quelle che molti cittadini ricordano come "Le notti di fuoco", quando vennero incendiati decine di cassonetti ed auto ad Ostia e nell'area del X Municipio Mare. Ad identificarli i Carabinieri della Compagnia di Ostia.

Incendi cassonetti ed auto ad Ostia

Si tratta di due fratelli di 19 e 21 anni, di origini lituane, indagati per i reati in concorso di incendio, furto aggravato, furto in abitazione e ricettazione, ai quali i Carabinieri hanno notificato un’ordinanza di Custodia Cautelare in Carcere, emessa dal GIP del tribunale di Roma su richiesta della locale Procura della Repubblica.

Le notti di fuoco ad Ostia

I reati commessi dai due fratelli hanno causato danni patrimoniali per oltre mezzo milione di euro. Lo scorso autunno i due hanno appiccato dei vasti incendi che hanno coinvolto autovetture private e numerosi cassonetti per la raccolta differenziata da poco installati in più punti del territorio del X Municipio di Roma, avvenuti in rapida successione in varie notti del mese di ottobre 2017.

In aggiornamento