A prostitute con furgone dell'ex Provincia: denunciato impiegato della Città Metropolitana

"Le stavo dando un passaggio". Questa la versione di un impiegato della Città Metropolitana che, con il furgone dell'ex Provincia, è stato sorpreso dai Carabinieri mentre faceva salire sul mezzo una prostituta in via Settevene Polo, all'altezza della stazione. A fermarlo i militari della Compagnia di Braccian che lo per "peculato e favoreggiamento della prostituzione, durante il turno lavorativo".

A conclusione di un mirato servizio di controllo nei luoghi frequentati dalle donne che si prostituiscono, in un'area periferica del comune di Bracciano, i Carabinieri della locale Stazione hanno notato una giovane cittadina nigeriana che si prostituiva mentre saliva a bordo di un furgone della 'Città metropolitana'.

Insospettiti, hanno seguito a distanza il veicolo che dopo pochi chilometri si è fermato. A quel punto, è scattato il controllo dei Carabinieri ed è emerso che il conducente, nonostante fosse in servizio, aveva offerto un "passaggio" alla donna.