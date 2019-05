Due Leoni: liberato immobile Ater, era occupato dall'associazione della sorella di Benny Capoccione

I Carabinieri della Stazione di Roma Tor Bella Monaca hanno liberato un immobile di proprietà dell'Ater, in via San Biagio Platani, al civico 318, occupato senza titolo da parte di un’associazione, composta in gran parte da persone con precedenti penali, della borgata, alcuni dei quali indagati, altri arrestati nell'ambito delle attività d'indagine denominate Torri Gemelle 1 e 2 svolta dagli stessi militari sotto la direzione della Procura della Repubblica Direzione Distrettuale Antimafia.

La legale rappresentante dell'associazione è una donna di 35 anni, con precedenti, sorella di Benny Capoccione, attualmente detenuto in carcere, in relazione alle citate indagini, per le quali ha già subito condanne in primo e secondo grado, poiché ritenuto a capo del sodalizio criminale presente in via San Biagio Platani, dedito al traffico di cocaina.

Gli accertamenti dei Carabinieri hanno consentito di accertare che l'associazione aveva occupato abusivamente il suddetto immobile per cui Ater aveva presentato denuncia querela nei confronti dell’associazione. Dopo aver liberato l'immobile, i Carabinieri lo hanno formalmente restituito all'Ater.