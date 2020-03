La fidanzata lo lascia, lui ignora il decreto sul coronavirus e la raggiunge: "Non mi importa. La amo"

La fidanzata lo aveva lasciato qualche ora prima ma lui, incurante del decreto imposto dal Governo per l'emergenza coronavirus, è uscito di casa andando sotto casa di quella che era ormai diventata la sua ex.

Qui ha distrutto una serranda del garage della donna e poi incendiato un'auto. E' successo nella notte tra sabato e domenica ad Acilia. A fermare l'uomo sono stati i carabinieri che lo hanno arrestato per l'incendio ed i danneggiamenti. Ma non solo. L'uomo, un 34enne, è stato anche denunciato per aver violato, anche se per "amore" (come lui stesso ha dichiarato), il decreto del governo sul coronavirus.