I volontari della Croce Rossa di Roma in piazza con le colombe solidali

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Dopo il successo della campagna on line #FacciamoVolareLaSolidarietà - sono stati migliaia in pochi giorni coloro che hanno deciso di sostenere CRI Roma con l'iniziativa delle Colombe solidali - i volontari della Croce Rossa di Roma nella domenica delle Palme hanno organizzato uno stand in piazza Risorgimento vicino a San Pietro. On line la campagna "Fai un selfie con la Colomba" è stata lanciata dalla Presidente Debora Diodati e subito è stata seguita da molti che si sono fatti testimonial della donazione. E anche in piazza in molti hanno fatto la foto con la Colomba solidale! L'invito della Croce Rossa di Roma è: pubblica la tua foto on line con la Colomba e l'hashtag #FacciamoVolareLaSolidarietà! info a: regalisolidali@criroma.org

Gallery